Pide Kuyruğunda Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Olay, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti.

İŞ YERİ ÖNÜNDE SALDIRI

F.K., iftar için fırının önünde bekleyen İ.Y.ye tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İ.Y. yere düşerken, saldırgan F.K. olay yerinden kaçtı.

CANKURTARAN VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu ve hemen sağlık ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kişi, sağlık profesyonellerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde F.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.