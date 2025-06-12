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Çanakkale’de Sağlık-1 Botu Patladı

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SAĞLIK BOTUNDAKİ PATLAMA

Çanakkale Kumkale’de bulunan bir sağlık botunda meydana gelen patlamada bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Olayla ilgili açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada, “Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir.” ifadesi yer aldı.

YARALILAR VE SORUŞTURMA

Patlama sonucunda yaralanan bir vatandaşın tedavisi hastanede devam ediyor. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Bu üzücü olay, sağlık çalışanlarının güvenliği konusunu gündeme getiriyor.

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