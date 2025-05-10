Çanakkale’de Tomruk Yüklü Araç Çarpıştı

KAZA ANINI GÖLGESİNE ALAN FELAKET

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, 10 Mayıs 2025 günü saat 13:00 civarında Ayvacık-Ezine kara yolunda bulunan bir benzin istasyonu yakınlarında korkunç bir zincirleme kaza gerçekleşti. Truva Turizm’e ait olan yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen bu kazada, ilk aldığımız bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Olay bölgeyi adeta bir savaş alanına dönüştürürken, yola savrulan tomruklar ulaşımı ciddi biçimde aksattı. Kaza, Çanakkale-Ezine kara yolunun yoğun bir trafik akışına sahip olduğu bir bölgede yaşandı.

KAZA YERİNE HIZLI MÜDAHALE

Kazaya karışan araçlar, Çanakkale Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve bir otomobilin çarpışmasıyla oluştu. Olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazanın saat 12.45 sularında Çanakkale-Ezine kara yolunun Anıtyağ mevkisinin ilerisinde meydana geldiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BELİRSİZLİK

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, ambulanslarla Çanakkale ve civar ilçelerdeki hastanelere sevk etti. Ancak, yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu yönünde bilgiler geliyor. Bu korkunç kazanın ardından yaşanan olay, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı.