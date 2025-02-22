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Çanakkale’de Ulaşıma Kapanan Köy Yolları Açıldı

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KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN KÖY YOLLARI AÇILIYOR

Yenice bölgesinin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı, 25 köy yolunu ulaşıma kapatıyor. Bu yağış sonucunda Yenice’ye bağlı olan Karadoru, Sarıçayır, Sofular, Bekten, Ballıçay, Güveylerobası, Torhasan, Namazgah köyleri ve Kalkım beldesindeki Armutçuk ile Pazarköy’e bağlı Yalıoba, Kabalı, Kızıldam, Yeşilköy, Araovacık, Hasanlar, Pınaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuflar, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller, Kabaağaç, Altıparmak ve Darıalan köyleri ulaşıma kapalı durumda.

KAR KÜREME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki kar küreme faaliyetlerini hızlandırarak kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmaya başladı. Bu çalışmalar sayesinde, ağır kış koşullarının etkisiyle kapanan yolların açılması sağlanıyor.

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