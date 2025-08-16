Çanakkale’de Yangın: Dört Köy Tahliye Edildi

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çanakkale’de dün Bayramiç’te söndürülen yangının ardından, bugün Gelibolu ilçesinde yeni bir yangın başladı. Şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı için dört köy tahliye ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİ

Gelibolu ilçesindeki yangın, yerel saat ile 16.00 civarında ormanlık bir alanda patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla geniş bir alana yayıldı. Dumanların yükselmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara ekipleri derhal bölgeye gönderildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale etmeye başladığı bildirildi. Jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmaları için devreye girdi.

YANGINA MÜDAHALE

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu’nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28’de patlak veren yangına, 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

TAHLİYE AİLELERİ İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Eceabat’ın Yolağzı köyünün tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı ve “Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir” dedi. Vali Toraman, Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyünün ardından Eceabat’ın Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbiren tahliye edildiğini aktardı.

KARAMÜRSEL’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, yangınlarla ilgili olarak, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın, hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz” şeklinde ifade etti.