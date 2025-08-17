Çanakkale’de Yangın: Dört Köy Tahliye Edildi

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çanakkale’de dün Bayramiç’teki yangının ardından bugün Gelibolu ilçesinde yeni bir yangın başladı. Şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı için dört köy tahliye edildi.

YANGIN HIZLA GÜNLENİYOR

Gelibolu ilçesindeki yangın, saat 16.00 civarında ormanlık bir alanda patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle yangın, geniş bir alana hızla yayıldı.

TOMALARLA MÜDAHALE YAPILIYOR

Dumanların yükselmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan müdahale yapmaya başladı. Jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) da söndürme çalışmalarına katıldığı bilgisi verildi.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Gelibolu’nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28’de başlayan yangına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği ifade edildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, “Eceabat’ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir” diyerek durumu aktardı. Vali Toraman ayrıca, Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyünün ardından, Eceabat’ın Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.

KARAMÜRSEL’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bu arada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz” şeklinde bilgi verdi.