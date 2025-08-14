Çanakkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

AYVACIK’TA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Çaltıköy’de henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını yaşandı. Yangının detaylarıyla ilgili olarak halktan gelen ihbarlar üzerine, yangının söndürülmesi için hemen harekete geçildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLATILDI

Yangına müdahale için havadan 5 uçak ile 4 helikopter, karadan ise 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personel görevlendirildi. Yangınla mücadelenin hızlıca başlatılması ile beraber, alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal’dan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA DEĞİL

Vali Toraman, yaptığı açıklamada yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum olmadığını belirtti. Ayrıca, yangına ilk müdahalede destek sağlayan Çaltıköylü kadınlarına ve tüm hemşerilerine teşekkür ederek, soğutma çalışmalarının devam ettiğini de ifade etti.