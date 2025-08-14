Çanakkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Gündem

AYVACIK’TA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Çaltıköy’de, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını meydana geldi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesi için çevredekilerin ihbarıyla harekete geçildi. Havadan 5 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personel ile etkin bir müdahale başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Vali Toraman şu ifadeleri kullandı: “Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköylü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

