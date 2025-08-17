Çanakkale’de Yangın Sürüyor, Köyler Tahliye

Türkiye, orman yangınlarıyla olan mücadelesini devam ettiriyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün başlayan yangın, hızla Eceabat’a sıçradı. Yerleşim bölgelerini tehdit eden alevler sebebiyle yedi köyün tahliyesi gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yapılan son değerlendirmelere göre, isteyen vatandaşların evlerine dönebilacağını açıkladı. Ancak şiddetli rüzgar sayesinde büyüyen yangın, ikinci günde de kontrol altına alınamadı. Yangın tehlikesi nedeniyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı ziyarete kapatıldı.

yangın tayfur köyü yakınında başladı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 16.28’de başlayan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor. Orman yangınına müdahale amacıyla 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel görev alıyor. Çiftçiler, tankerlerle bölgeye su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

tarihi alan’ın kuzey hattı kapatıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi çevresinde devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar evlerine dönebilecek

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar.” şeklinde konuştu. Vali Toraman, yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen Gelibolu’nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat’ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köylerinde yapılan son değerlendirmeler neticesinde, isteyen vatandaşların evlerine dönebilmesine karar verildiğini, arzu eden vatandaşları Eceabat Konukevi’nde misafir etmeye devam edeceklerini aktardı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, evlerine geri dönen vatandaşları da ziyareti gerçekleştirerek, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangın söndürme faaliyetlerine katılan ekiplere teşekkür etti.

alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada

Saatte 60 kilometreye kadar ulaşan hızda esen rüzgarla alevlerle mücadele eden ekiplerin o anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Hem rüzgarla hem de alevlerle mücadele eden ekipler zorlu anlar yaşadı.

orman yangınında arı kovanları alevlere teslim oldu

Ilgadere köyünde ormanlık alanda bulunan arı kovanları yangında yandı. Yanan kovanlar ve alevlerin arasında kalan kaplumbağalar kameralarca görüntülendi. Çevredekiler, hayatta kalan kaplumbağaya su vererek onları rahatlatmaya çalıştı.