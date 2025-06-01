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Çanakkale’deki Yangın 1 Saate Söndürüldü

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YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Ayvacık Paşaköy çevresindeki otluk alanda bir yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızlı bir şekilde geniş bir bölgeye yayıldı.

MÜDAHALE ÖNLEMLERİ

Yangın ihbarı üzerine hızlıca harekete geçildi. Bölgeye bir helikopter, ilk müdahale aracı, üç arazöz, bir hizmet aracı ve su ikmal aracıyla birlikte toplamda 30 personel gönderildi.

KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI

Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle yangın, yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda 1 buçuk hektarlık orman dışı alan zarar gördü. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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