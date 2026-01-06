Çanakkale İzmir E-87 Karayolunda Trafik Kazası 4 Yaralı

Kazanın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, E-87 karayolunun Keremköy sapağında, Çanakkale ve İzmir’i birleştiren güzergah üzerinde meydana geldi. Ender Ş. yönetimindeki 10 YB 291 plakalı odun yüklü traktör, sürücüsü İlker G. olan 35 BNE 258 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda her iki araçta bulunan sürücüler ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan 112 Acil Yardım ekipleri, yaralıları Burhaniye ve Ayvalık devlet hastanelerine sevk etti.

Soruşturma Devam Ediyor

Meydana gelen kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise hala sürmekte.