Çanakkale Orman Yangını Devam Ediyor

TÜRKİYE’DE ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Türkiye orman yangınlarıyla başa çıkmaya devam ediyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün yeni bir orman yangını patlak verdi. Bu yangın, Eceabat ilçesine de sıçradı ve yakınındaki yerleşim alanlarını tehdit ederken, altı köy tahliye edildi. Yangın, gece boyunca alevlerle mücadele edilirken, yeni günün başlangıcıyla birlikte hava araçlarıyla müdahale de yeniden başladı. Yangın nedeniyle, Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı ziyaretçilere kapatıldı. İşte Çanakkale’deki orman yangınıyla ilgili son gelişmeler.

YANGIN TAYFUR KÖYÜ YAKININDA BAŞLADI

Çanakkale’de, Gelibolu ilçesinde dün başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine yaklaştı. Şiddetli rüzgar, yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdı. Tayfur Köyü yakınlarında meydana gelen yangın, her geçen dakika daha da büyüdü.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ALEVLERİ YAYDI

Bölgedeki güçlü rüzgar, alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Ekipler, ilk andan itibaren teyakkuza geçerek, çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale etti. Ancak rüzgarın hızı, saatte 50 kilometreye kadar ulaşarak, yangını söndürme çabalarını güçleştirdi.

ECEABAT İLÇESİNE SIÇRADI

Yangın, Eceabat ilçesine de sıçrayarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Eceabat ve Gelibolu’da altı köy tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına, bölge halkı da destek verdi.

GECE BOYUNCA ALEVLERLE MÜCADELE

Havanın kararmasıyla, yangına müdahale yalnızca karadan devam etti. Ekipler ve çevrede yaşayan vatandaşlar, yangını kontrol altına almak amacıyla gece boyunca yoğun çaba sarf etti.

BU SABAH YANGIN BÖLGESİNDE SON DURUM

Yeni günle birlikte, bölgeden gelen ilk görüntüler yangının geniş bir alanı etkilediğini gösteriyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bu sabah yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” dedi. Hava araçları, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahaleye yeniden başladı.

HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tayfur yangınına müdahalenin sürdüğünü belirterek, “Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı.” denildi. Ayrıca, “Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” ifadesine yer verildi.

TARİHİ ALAN’IN KUZEY HATTI KAPATILDI

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alan’ın kuzey hattının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Bu bölgede Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı bulunuyor. Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır.” bilgisi verildi.