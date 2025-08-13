Gündem

Çanakkale Orman Yangınında Son Durum

ÇANAKKALE’DE YENİ BİR ORMAN YANGINI

Çanakkale’den yeni bir yangın haberi geldi. Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını meydana geldi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği müdahale sayesinde yangın kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

