Çanakkale Yangını, Site Sakinlerini Korkuttu

ÇANAKKALE’DE YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye, yangınlarla mücadelesine devam ederken, Çanakkale’nin Kepez beldesinde dün bir yangın meydana geldi. Yangın tamamen kontrol altına alındı ve bu süreçte alevlerin sebep olduğu hasarlar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

YAPILAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çınarlı köyünde içerisinde iki katlı 100 binanın bulunduğu bir sitedeki yapıların 10’u kullanılamaz hale gelirken, 41’i hasar gördü. Site içerisinde park halindeki 7 araçsa tamamen yandı. Yangını yaşayan site sakinlerinden Hayri Çamurcu, öğle saatlerinde ikametlerine 3 kilometre uzaklıkta başlayan yangının rüzgar etkisiyle hızla evlerine ulaştığını belirtti. Yangın süresince siteyi tahliye etmeye çalıştıklarını söyleyen Çamurcu, “Sitemizin tahliyesi sırasında maalesef bazı trafik sıkışıklıkları yaşandığı için hem insanlarımızın hem de arabalarımızın çıkışında sorun yaşandı. Bu sıkışıklık sırasında ateş aniden sitemizin içine girince insanlar arabalarını bıraktılar ve bireysel olarak kaçmak zorunda kaldı” dedi. Yangın sırasında kendi imkanlarıyla evinin çatısını söndürdüğünü de ekledi.

TAVUKLARIYLA ARILARI TELAFUZ OLAMADI

Çamurcu, kümesindeki 35 tavuğunun yangında telef olduğunu aktarırken, “Yine ormanın bir kenarında kovanlarım vardı. Dolayısıyla evimi çabalarımla kurtardım ama kümesi, arabamı ve arılarımla tavuklarımı kurtaramadım. Arabamın yanmasına hiç ama hiç üzülmedim ama tavuklarımla arılarıma hala çok ama çok üzülüyorum. Çünkü onlar canlılardı, masumlardı ve bu konuda hiçbir günahları yoktu” ifadelerini kullandı.

HIZLA BÜYÜYEN YANGINDA HIZLI HAREKET ETMEK ZORUNDA KALINDI

Evdeyken eşinin uyarısıyla yangını fark ettiğini söyleyen site sakinlerinden Ali Kiraz, yangının saniyeler içerisinde büyüdüğünü vurguladı. Çocuklarıyla evden çıktıklarını belirten Kiraz, “Hemen çocukları, eşyaları ne varsa onu yanıma aldım. Ana yola çıkacaktık, ana yol kapalı. Her taraf araç dolu. Bu sefer zeytin ağacı tarlası içine daldım. Orada arabayı park ettim” şeklinde konuştu.

NEDENİ HIZLA GELİŞEN YANGIN

Kiraz, yaklaşık bir saat sonra alevlerin yükseldiğini aktararak, “O kadar süratli gelişiyor ki anlatılamaz, saniyelerle ilgili bir olay. O kadar hızlı gelişiyor yangın. Her taraf uçaklar ama sert bir rüzgar var ki yapılması gereken çok fazla bir şey yok” dedi. Yangından kaçarak Çanakkale’ye ulaşabildiklerini belirten Kiraz, evin durumu için sorduklarında, “Evde bir şey yok” yanıtını aldıklarını ancak her tarafın simsiyah olduğunu ifade etti. “İçim yanıyor, memleketimiz yanıyor. Bu derece yangın. Çanakkale’de her sene bu rüzgarlar var ama böyle bir şey olmuyordu. Güneydoğu gazisiyim, böyle bir şey görmedik biz, yıllardır burada oturuyorum” diye ekledi.