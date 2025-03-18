Çanakkale Zaferi Töreninde Atatürk Tartışması

TÖRENDE YAŞANAN TARTIŞMA

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Mustafa Kemal Atatürk’ün duada anılmaması bir tartışmaya neden oldu. Şehitlikte gerçekleştirilen etkinlikte din görevlisinin okuyarak şehitler için dua ettiği esnada Atatürk’ün adının geçmemesi, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve gazilerin tepkisini çekti. Olayın gelişmesiyle birlikte, kaymakamın müdahalesiyle ikinci duada Atatürk anıldı ve durum farklı bir boyut kazandı.

İLK DUADA ATATÜRK YER ALMADI

Ereğli’deki şehitlikte düzenlenen törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlisi tarafından gerçekleştirilen duasında Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi, törene katılan gaziler ve CHP temsilcileri tarafından protesto edildi. CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, “Atatürk’ü bu milletin aklından çıkaramayacaksınız. Bu terbiyesizliği kabul etmiyorum. 18 Mart’ta Atatürk’ü anmamak ahlaksızlıktır, sizi protesto ediyorum” diyerek sert bir karşılık verdi.

GAZİLERDEN AĞIR ELEŞTİRİ

Gaziler de Türktaş’a destek vererek duruma itiraz etti. Gaziler, “Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında Atatürk’ün adını anmamak çok ayıp. Gaziler olarak protesto ediyoruz. Yazıklar olsun. Atatürk’ün sayesinde buralardasınız ama hâlâ anlamadınız. Çanakkale’yi geçilmez yapan Atatürk değil mi?” şeklinde yorumlarını iletti. Bu protestonun ardından Türktaş ve gaziler, tören alanını terk etme kararı aldı.

KAYMAKAMIN MÜDAHALESİYLE ATATÜRK ANILDI

Olayın büyümesi üzerine Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat araya girdi. Törenin ikinci bölümünde yapılan duada, kaymakamın talimatıyla Mustafa Kemal Atatürk’e yer verildi. Bu adım, ilk duadaki eksikliği telafi etme çabası olarak değerlendirildi. Ancak yaşanan tartışma, törene damgasını vurdu ve kamuoyunda geniş yankı buldu.