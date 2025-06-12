Candice Brook, Galatasaray’ın Yeni Yengesi

GALATASARAY’LA ANLAŞMA

Galatasaray, ünlü futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki yıldız oyuncu, transferin ardından İstanbul’a geldi. Leroy Sane, İstanbul’a gelmesiyle birlikte sevgilisi Candice Brook’un da yanına eşlik etti.

CANDICE BROOK KİMDİR?

İstanbul’a geldiği için kendisini harika hissettiğini belirten Brook’un kimliği oldukça merak ediliyor. 1987 yılında New York’ta doğan Candice Brook, 37 yaşında ve Afro-Amerikan kökenli bir isim. Modelliğinin yanı sıra şarkıcılık ve televizyonculuk alanlarında da tanınan Brook, Amerika’daki yüksek profilli ünlüler arasında “A-List” olarak adlandırılıyor. 2016 yılında, Hollywood’daki kadınların yaşamlarını anlatan “About the Business” adlı reality şovda yer alarak popülaritesini artırdı.

AİLE HAYATI

Ayrıca, çiftin 2018 yılında dünyaya gelen Rio Stella adında bir kızı bulunuyor. Candice Brook’un önceki ilişkisinden olan oğlu Tobias’a da üvey babalık yapan Leroy Sane, günlük hayatında tam bir aile babası kimliği sergiliyor.