Spor

Candice Brook Ünlü Modellik Yapıyor

candice-brook-unlu-modellik-yapiyor

GALATASARAY YENİ TRANSFERİYLE GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, ünlü futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki futbolcu İstanbul’a geldi. Transferin duyurulmasının ardından, Leroy Sane’e sevgilisi Candice Brook eşlik etti.

CANDICE BROOK’UN TANITIMI YAPILIYOR

İstanbul’a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Brook’un kim olduğu da gündem oldu. 1987 yılında New York’ta dünyaya gelen Candice Brook, 37 yaşında ve Afro-Amerikan kökenli. Modelliğin yanı sıra, şarkıcılık ve televizyonculuk alanlarında da kendini gösteriyor. Amerika’da “A-List” olarak adlandırılan ünlüler arasında yer alan Brook, 2016 yılında Hollywood kadınlarını anlatan “About the Business” isimli reality şovda yer alarak şöhretini artırdı.

AİLE YAŞAMINI ÖNE ÇIKARIYOR

Çiftin 2018 yılında dünyaya gelen Rio Stella isimli bir kızı bulunuyor. Candice Brook’un önceki ilişkisi nedeniyle bir oğlu olan Tobias’a da üvey babalık yapan Leroy Sane, sahalarda olduğu kadar saha dışında da tam bir aile babası profili çiziyor.

ÖNEMLİ

Magazin

Yezdan Kayacan Vefat Etti. Başımız Sağ Olsun

Tiyatrocu Yezdan Kayacan, Kastamonu'da 13'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçı, nadir bir bağışıklık hastalığıyla uzun süredir mücadele ediyordu. Soruşturma başlatıldı.
Gündem

Kötü Koku Üzerine 4 Kamyon Çöp!

Aydın'ın Efeler ilçesinde kötü koku nedeniyle bir evde yapılan incelemede, 4 kamyon çöp, 12 kedi ve 3 kaplumbağa bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.