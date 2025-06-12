Candice Brook Ünlü Modellik Yapıyor

GALATASARAY YENİ TRANSFERİYLE GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, ünlü futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki futbolcu İstanbul’a geldi. Transferin duyurulmasının ardından, Leroy Sane’e sevgilisi Candice Brook eşlik etti.

CANDICE BROOK’UN TANITIMI YAPILIYOR

İstanbul’a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Brook’un kim olduğu da gündem oldu. 1987 yılında New York’ta dünyaya gelen Candice Brook, 37 yaşında ve Afro-Amerikan kökenli. Modelliğin yanı sıra, şarkıcılık ve televizyonculuk alanlarında da kendini gösteriyor. Amerika’da “A-List” olarak adlandırılan ünlüler arasında yer alan Brook, 2016 yılında Hollywood kadınlarını anlatan “About the Business” isimli reality şovda yer alarak şöhretini artırdı.

AİLE YAŞAMINI ÖNE ÇIKARIYOR

Çiftin 2018 yılında dünyaya gelen Rio Stella isimli bir kızı bulunuyor. Candice Brook’un önceki ilişkisi nedeniyle bir oğlu olan Tobias’a da üvey babalık yapan Leroy Sane, sahalarda olduğu kadar saha dışında da tam bir aile babası profili çiziyor.