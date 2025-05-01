caner-erkin-futbola-devam-edecek

CANER ERKİN’İN FUTBOLU BIRAKMA İDDİALARI

Süper Lig’de formasını giymiş olan, en son Eyüpspor’da mücadele eden tecrübeli futbolcu Caner Erkin için son günlerde sezonun sona ermesiyle birlikte futbolu bırakacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

FUTBOLU BIRAKMAYACAK

Caner Erkin, bu konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve futbola devam edeceğini ifade etti. “Sağlığı el verdiği sürece 40 yaşına kadar sahalarda olacağım,” dedi.

MENAJERİ DE DOĞRULADI

35 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, “Sosyal medyada yer alan ‘Caner Erkin futbolu bıraktı’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır,” diyerek bu iddiaları yalanladı. Altıparmak, “Aktif kariyerini Eyüpspor’da sürdüren oyuncumuz, mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece futbol oynamaya devam edecektir,” şeklinde ekledi.