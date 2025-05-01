Caner Erkin, Futbola Devam Edecek

CANER ERKİN FUTBOLA DEVAM EDECEK

Süper Lig’de önemli kulüplerde forma giyen ve en son Eyüpspor’da yer alan deneyimli futbolcu Caner Erkin için son günlerde, sezon sonuyla futbolu bırakacağına dair söylentiler gündeme geldi.

SAĞLIK HER ŞEYDİR

Caner Erkin, bu iddialara yanıt olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erkin, futbol oynamaya devam edeceğini ve sağlığı el verdiği sürece 40 yaşına kadar sahalarda olacağını ifade etti.

MENAJERİ DE DOĞRULADI

Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak da konuya ilişkin açıklama yaptı. Altıparmak, “Sosyal medyada yer alan ‘Caner Erkin futbolu bıraktı’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktif kariyerini Eyüpspor’da sürdüren oyuncumuz, mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece futbol oynamaya devam edecektir” diyerek yalanladı.