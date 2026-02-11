Cani Anne: Çocuğunu Denize İtiği İddia Edildi

cani-anne-cocugunu-denize-itigi-iddia-edildi

Olay, dün saat 15.30 civarında Güzelyalı Yat Limanı’nda gerçekleşti. Sevda Güçlü, oğlu Muhammet Boran Güçlü ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra Sevda Güçlü denizden kendi çabasıyla çıkmayı başardı, ancak oğlu ne yazık ki boğuldu.

İKİ İKİ TARAFIN AİLE İÇİ SORUNLARI

Olayın, Ömer Y.’nin psikolojik sorunları bulunan ablasını takip etmesiyle ortaya çıktığı kaydedildi. Sevda Güçlü’nün, Ankara’da yaşayan eşiyle uzun süre ayrı kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Kardeşi Ömer Y., psikolojik sorunları nedeniyle ablasını takip ederek, Güzelyalı’daki caminin yanında ıslak kıyafetlerle oturmuş halde buldu. Güçlü’nün, yeğenini soran kardeşine “Ölmek istiyordu ben de onu denize ittim” ifadesini kullandığı bildirildi. Koşarak sahile giden Ömer Y., yeğeni Muhammet Boran Güçlü’nün cansız bedenini kumsalda buldu. Dayısı, küçük çocuğu kucağına alıp otomobiliyle Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürdü, ancak Muhammet Boran Güçlü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, Sevda Güçlü’yü ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına aldı. Emniyette verdiği ifadede, psikolojik zorluklar yaşadığını belirterek, “Muhammet ölmek istiyordu. Birlikte canımıza kıymaya karar verdim. Denize girdik. Onu elimle ittim. Sonra ulaşamadım. Ben de sahile çıktım” şeklinde konuştu. Ayrıca, Güçlü’nün Ankara’da yaşayan eşinin, ifadesine başvurulmak üzere Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldığı aktarıldı.

VATANDAŞTAN TEPKİLER

Olayı öğrenen bölge halkı, polis ekiplerini görünce büyük bir üzüntü yaşadığını dile getirdi. Vatandaşlardan Necdet Topoğlu, “Buraya geldiğimizde olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. İnsanlar kalabalık oluşturmuştu. Annesi, çocuğunu öldürmüş. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Çocuğun suda boğulup gittiğini duyduk. Çocuklar savunmasız insanlar. Onlara sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

