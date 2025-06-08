Canlı Yayında Taciz Olayı: Y.Z.A. Gözaltında

**GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ Y.A. İFADE VERDİ**

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir kadına sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu gerekçesiyle 71 yaşındaki Y.Z.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılıkta ifade vermek üzere götürüldü.

**CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASINI REDDEDİ**

Savcılıkta verdiği ifadesinde Y.Z.A., “Ben müşteki şahsa yönelik kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadım. Olay günü şahısla karşılaştığımızda bana iyi bayramlar deyince ben de ona iyi bayramlar dedim ve elini öptüm. Kırmızı ışıklarda beklediğimiz sırada poposuna ellemedim. Ancak kalabalıkta elim bayan şahsın poposuna değmiş olabilir. Ben cinsel saldırı ve taciz mahiyetinde bir eylemde bulunmadım. Eğer hareket ve sözlerim yanlış anlaşıldıysa kendisinden özür diliyorum. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum, aksi düşünülmesi halinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.

**HAKİMLEK SORGUSUNDA YENİ İFADELER**

Şüpheli, hakimlik sorgusunda ise “Kimseye cinsel tacizde bulunmadım. Ne dediğini de anlamadım. Ben ona bayramın mübarek olsun dedim. Hiçbir şekilde kasti dokunmadım. Kalabalık olduğu için temas olmuş olabilir” yorumunu yaptı. Y.Z.A., mahkemeden tutuksuz yargılanmayı talep ederken, aksi durumda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi.

**TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI**

Y.Z.A., hakimlik ifadesinin ardından tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi.

**OLAYIN ARKA PLANI**

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün canlı yayın esnasında bir kadının bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradığını bildiren sosyal medya görüntülerinin ardından harekete geçti. Şüpheli Y.Z.A.’nın kimliği belirlendi ve Pendik Kavaklıpınar Mahallesi’nde gözaltına alındı.