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Cansız Bedeni Banyoda Bulundu

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Müftü Mahallesi 414180 Sokaktaki bir evde bir olay meydana geldi. R.D., M.E.B. ve A.P., dün arkadaşları Ahmet Değirmenci’nin kızını arayarak, “Babana ulaşamıyoruz?” dediler. Üç arkadaş, buluştukları Değirmenci’nin kızıyla birlikte eve gitme kararı aldı.

DEĞİRMENCİ’NİN BULUNUŞU

İçeri girdiklerinde Değirmenci’yi banyoda kanlar içinde gören üç arkadaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, “Arkadaşımız Ahmet Değirmenci’yi evde kanlar içinde bulduk” şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ SONUCU VE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENMESİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Değirmenci’nin başına sert bir cisimle vurularak öldüğünü belirledi. Değirmenci’nin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk otopside, Değirmenci’nin başına aldığı darbe sonucu kafa travması ve aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde R.D., M.E.B. ve A.P.’nin daha önce eve girip çıktıklarını fark etti. Bunun üzerine bu üç kişi gözaltına alındı.

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