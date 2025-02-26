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Carlo Ancelotti’den Arda Güler Açıklaması

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CARLO ANCELOTTİ’NİN AÇIKLAMASI

İspanya, Carlo Ancelotti’nin bu sezon Real Madrid’de yeterince süre bulamayan Arda Güler hakkında yaptığı açıklamaları tartışıyor. Ancelotti, Arda Güler ile ilgili gelen bir soru üzerine “Şüphesi olan tüm futbolcular benim odama gelebilir. Ben herkesle konuşuyorum. Arda ile de Endrick ile de diğer gençlerle de hep konuşuyorum. Okuduğum kadarıyla bir olay (Güler Olayı) var. Ama bu olay bana ulaşmadı.” şeklinde cevap verdi.

ARDANIN GELECEĞİ VE TRANSFER İDDİALARI

İtalyan hocanın açıklamalarının ardından Arda Güler’in sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar güç kazanıyor. Yıldız oyuncu için her gün yeni bir transfer spekülasyonu ortaya çıkıyor. Arda Güler ile ilgili son iddia ise İspanyol basınından geldi. Bu habere göre, Bayern Münih milli futbolcunun peşinde.

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