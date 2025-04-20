Carlo Ancelotti’nin Geleceği Belli Oldu

REAL MADRID’DE ANCELOTTİ’NİN GELECEĞİ BELİRSİZ

İspanya Süper Kupası’nı kaybeden, LaLiga şampiyonluk yarışında geride kalan ve Şampiyonlar Ligi’ne Arsenal karşısında veda eden Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin durumu tartışmalı bir hale geldi. Deneyimli teknik adam, Arsenal maçından sonra yaptığı açıklamalarda Real Madrid’de kalma isteğini ifade etse de, kulübün alacağı kararlara saygı duyacağını dile getirdi.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NA GEÇİŞ İDDİALARI

The Athletic’te yer alan habere göre, Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’deki süresi dolmuş durumda ve sezon sonunda ayrılması bekleniyor. David Ornstain’in aktardığına göre, Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile anlaşma imzalayacak. Habere göre, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, 2026 Dünya Kupası için Carlo Ancelotti ile çalışmayı hedefliyor. Ancelotti’nin, Rodrigues’in projelerinde “hayali” olduğu vurgulanıyor.