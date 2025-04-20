Carlo Ancelotti’nin Geleceği Tartışmalı

REAL MADRİD’DE CARLO ANCELOTTİ’NİN GELECEĞİ

İspanya Süper Kupası’nı Barcelona’ya kaybeden, LaLiga’da şampiyonluk yarışında geride kalan ve Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal’a veda eden Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin durumu gündeme geliyor. Tecrübeli İtalyan hoca, Arsenal karşılaşmasının ardından verdiği demeçte Real Madrid’de kalma isteğini ifade etmesine rağmen, kulübün alacağı kararlara saygı duyacağını belirtiyor.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI’NIN TEKLİFİ

The Athletic, Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’deki görev süresinin sona erdiğini ve ayrılığın yakın olduğunu aktarıyor. David Ornstain imzalı haberde, Ancelotti’nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı ifade ediliyor. İtalyan teknik direktörün, Brezilya Milli Takımı’na katılacağı belirtiliyor. Habere göre, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, Ancelotti ile 2026 Dünya Kupası’na gitmeyi hedefliyor ve bu durum Ancelotti’nin Rodrigues için bir “hayal” olarak vurgulanıyor.