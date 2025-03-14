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Çarşamba Kar Yağışı Beklenen 22 Şehir

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KAR YAĞIŞLARI GERİ DÖNÜYOR

Şubat ayında tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışları, son günlerde yerini yaz sıcaklarına bırakmıştı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden soğuk havaların geri dönüşü için peş peşe uyarılar yapılıyor. 19 Mart Çarşamba günü 22 şehir için kar yağışı uyarısı geldi.

SICAKLIKLARDAKİ DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Hava tahmin raporlarına göre birçok şehirde sıcaklıklar 3-4 günlük süre içerisinde 25 ila 30 derece arasında düşüş gösterecek. Yeni haftanın başlangıcında sahil kesimlerinde poyraz bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri ise Türkiye genelinde yağmur etkili olacak. MGM’nin internet sayfasında yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Çarşamba günü kar yağışı beklenen 22 şehir şu şekilde sıralanıyor:

– Bursa
– Kütahya
– Uşak
– Afyonkarahisar
– Eskişehir
– Düzce
– Bolu
– Ankara
– Karabük
– Kastamonu
– Çankırı
– Kırıkkale
– Kırşehir
– Çorum
– Yozgat
– Amasya
– Tokat
– Ardahan
– Kars
– Erzurum
– Ağrı
– Bilecik

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