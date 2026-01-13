Casperlar Suç Örgütüne Operasyon: 58 Kişi Tutuklandı

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, ‘Casperlar’ adlı suç örgütüne yönelik olarak 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da hayata geçirilen bu operasyonlar neticesinde toplam 117 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPEHLİLERİN SUÇ FAALİYETLERİ

Gerçekleştirilen operasyon boyunca gözaltına alınan kişilerin, genellikle reşit olmayan bireyleri örgütün hücre evlerine yerleştirerek, bu gençleri çalıntı motosiklet veya araçlarla çeşitli suç eylemlerinde, kasten yaralama, kurşunlama ve tehdit gibi faaliyetlerde kullandıkları tespit edildi. Elde edilen verilere göre, şüphelilerin sosyal medya üzerinden yüksek yaşam standartları ve büyük kazanç vaatleri ile yeni üyeler kazanmaya çalıştıkları ve buna ek olarak örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA DAVRANIŞLARI

Adliyeye sevk edilen gözaltındaki şüphelilerden 97’sinin, Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılmasının ardından 50’sinin yetişkin, 8’inin 18 yaş altı olmak üzere toplam 58’inin tutuklandığı, 17 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 22 şüphelinin ise doğrudan serbest kaldığı bildirildi.