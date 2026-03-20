Çatalca’da Denize Düşen Füze Başlığı İmha Edildi

İSTANBUL’DA DENİZDEN FUZE BAŞLIĞI ÇIKTI

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan Yalıköy Mahallesi’nde denizde sürüklenen füze başlığı, kumsala ulaştı. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Alana intikal eden jandarma ekipleri, yapılan inceleme sonucunda füze başlığının patlayıcı madde içermediğini belirledi.

FUZE BAŞLIĞI İMHA EDİLDİ

Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak tespit edilen füze başlığını imha etti. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.