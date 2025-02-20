Çatıda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

YANGIN OLAYI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde, Meşrutiyet Mahallesi’nin Akkirman Sokakındaki beş katlı bir binada bugün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa bir sürede binanın içini yoğun dumanla kapladı ve bu durum, panik içinde bulunan 8 kişinin çatıya çıkarak yardım istemesine yol açtı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak çatıya ulaştı ve mahsur kalan kişileri güvenle tahliye etti. Kurtarılan bireylere, sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde gerekli tıbbi kontroller yapılması sağlandı. Yangına tanıklık eden Osman Kulu, “Dumanı fark edince hemen buraya geldim. İtfaiye, iki kız çocuğunu, anne ve babalarını ve bir bebeği dışarı çıkardı. Hâlâ içeride kalanlar vardı, onları da şimdi tahliye ediyorlar. Yangının neden çıktığını bilmiyorum” açıklamasında bulundu. Yangının çıkış sebebine dair incelemeler ise sürüyor.