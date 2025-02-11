Çavuşoğlu’ndan Belçikalı Bakanına Sert Tepki

GÖRÜŞME DETAYLARI VE AÇIKLAMALAR

Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile Bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Avrupa’da giderek artan ırkçılık ve İslam düşmanlığının Belçika’da ikamet eden Türk vatandaşlarını da etkilediğini söyledi ve “Camilere, vatandaşlarımıza yönelik saldırılara karşı Belçika yönetiminin ciddi adımlar atmasını, tedbirler almasını bekliyoruz” dedi. Ayrıca, Türk toplumunu ilgilendiren konularda Belçika ile iş birliği yapma isteklerini ifade etti. Vize başvurularında diğer AB ve Batılı ülkelerle yaşadıkları sorunları da dile getiren Çavuşoğlu, bazı ülkelerin sorunları hızlandırmak adına adımlar attığını belirterek aynı davranışı Belçika’dan da beklediklerini kaydetti. Çavuşoğlu, “Müttefikimiz Belçika’da PKK, DHKP-C ve FETÖ bağlantılı oluşumlar mevcut. PKK’nın tüm Avrupa’daki illegal faaliyetlerini koordine eden kuruluş Belçika’dadır” ifadelerini kullanarak terör örgütlerinin bu ülkeyi merkez olarak kullanmalarının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

İKİ ÜLKENİN İŞBİRLİĞİ VE İNSAN HAKLARI

Konuk bakan Hadja Lahbib ise, gerçekleştirilen görüşmenin samimi olduğunu ifade ederek “Her zamankinden daha fazla NATO bir arada olmalı. Müttefikler arasında hiçbir zaman çatışma olamaz. Ege Denizi’ndeki olaylardan biz de rahatsızlık duyuyoruz. Tüm sorunların çözümü için diyalog gerektiğini” söyledi. Müzakere masasında olmanın önemini vurgulayan Lahbib, insan haklarının Belçika’nın dış ilişkilerindeki en önemli konulardan biri olduğunu belirtti. Kadın hakları ve adaletin öneminden bahseden Lahbib, Türkiye’deki adalet eksikliği ile ilgili konulara da değindi. Ayrıca Türkiye’den beklentilerinin olduğunu kaydederek, “Önümüzdeki yıl yüzüncü yılını kutlayacak olan Türkiye’den çok şey bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

TERÖR VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Bakan Lahbib, “Belçika olarak biz teröristler hangi ideolojide olursa olsun onların peşinde olacağız” diyerek, “Türkiye’nin güvenlik konusundaki endişelerini Belçika olarak anlıyoruz. Irak’taki, Suriye’deki yeni bir kara harekatı konusunda endişelerimizi dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Lahbib, bu durumu DAEŞ’e karşı bir mücadele olarak görmek gerektiğini belirterek Türkiye’nin 4 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yaptığını ve Türkiye’nin çabalarının takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

SEÇİM VE TERÖR ÜZERİNE DİYALOG

Bakan Çavuşoğlu, konuk bakanın Türkiye’de yapılacak seçimlere yönelik sözlerine yanıt vererek, “Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben çok yadırgadım. Türkiye’de seçimler demokratik ve şeffaf olur. Her zaman halkın iradesi yansımıştır” dedi. Terörle mücadelede sivillere zorla zarar vermediklerini belirten Çavuşoğlu, “Biz doğrudan teröristleri hedef alırız ve terörle mücadelede uluslararası hukuk haklarımızı kullanarak yapmak zorundayız” şeklinde konuştu. Ayrıca Belçika’daki PKK kuruluşlarına karşı tedbir alınmasını beklediklerini ifade etti.

PKK GÖSTERİLERİ ÜZERİNE YANIT

Çavuşoğlu’nun terör konusundaki açıklamalarına cevap veren Bakan Lahbib, “Belçika’da PKK örgüt üyeleriyle ilgili yapılan soruşturmaların sonuçlandırıldığını” söyledi. Bunun ifade özgürlüğü ve gösteri yapma özgürlüğü kapsamında gerçekleştiğini belirten Lahbib, ilave bilgi almak konusunda iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.