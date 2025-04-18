Çavuşoğlu’nun Yası Yaşanıyor

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AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu’nun babası, Türkler eski Belediye Başkanı Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında hayata veda etti. Bir süredir sağlık sorunları nedeni ile hastanede yoğun bakımda tedavi gören Osman Çavuşoğlu’nun vefatı, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Osman Çavuşoğlu için Antalya’nın Alanya ilçesindeki Türkler Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile merhumun yakınlarına başsağlığı diledi.

DEFİNE VE KATILIMCI YOĞUNLUĞU

Çavuşoğlu’nun naaşı, cenaze namazı sonrasında Türkler Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze merasimine, Çavuşoğlu ailesinin yanı sıra Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik, Serap Yazıcı Özbudun, MHP Antalya Milletvekilleri Hilmi Durgun, Abdurrahman Başkan ve diğer siyasi figürler katıldı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gibi isimler de merasime katılarak saygılarını sundu. Antalyaspor ile Alanyaspor’un teknik ekibi ve futbolcuları da cenaze töreninde yer aldı.