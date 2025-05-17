ÇAYKUR’da 2025 Yılında Çay Kampanyası Açıldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı yaş çay kampanyasının başladığını duyurdu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamalara göre, ürünleri toplamak için 49 fabrika ve tüm ekip yeni sezona hazır durumda. Kampanya, Sahil Camii’nde düzenlenen bir mevlit ile açılışını yaptı.

alım süreci için önlemler alındı

Yapılan açıklamada, alım süreçlerinin daha kolay hale getirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetlerin önceden belirlendiği ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. ÇAYKUR’un yalnızca birinci sürgünde değil, tüm yaş çay sürgünlerinde üreticinin yanında olacağı vurgulandı. “Bu nedenle üreticilerimizin bu durumu gözeterek, alım sürecinin kolaylaştırılması için ÇAYKUR tarafından yapılacak bildirimleri takip etmelerinin, sorunsuz bir süreç yaşamamız için elzem olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz” denildi.

bereketli bir sezon dileği

Açılış programında, yaş çay kampanyasının hayırlı olması temennisi ile üreticilere bol ve bereketli bir sezon dileği iletildi.

çayın önemi

Rize’nin Valisi İhsan Selim Baydaş, program sonrası gazetecilere Rize’nin en önemli marka değerinin çay olduğunu ifade etti. Kampanya döneminin hayırlı geçmesini dileyen Baydaş, “Yağmur ve çay, Rize için Cenâb-ı Allah’ın büyük bir nimeti. Dolayısıyla şükretmemiz lazım” şeklinde konuştu.

çayda kalite vurgusu

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çayın bölge ekonomisi açısından önemine dikkat çekerek, “Çay bölgemiz için her şey. Don nedeniyle biraz erteleme oldu ama çayda bir sıkıntı yok” dedi. Ayrıca “Kampanyamızın bayram havasında sağlıklı, mutlu, huzur içerisinde bol bereketli olmasını dilerim. Bugün itibarıyla kampanya açıldı” diye ekledi.

hasat süreci

Alim, kampanyayı erken açtıklarını belirterek, “Sanırım bir hafta sonra ancak başlayabilecek, o anlamda şimdilik aceleye gerek yok ama yine de hasat olgunluğuna gelen çayların bir an önce toplanmasında fayda var” ifadesini kullandı.