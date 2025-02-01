Çekmeköy’de Fabrika Yangınına İtfaiye Müdahalesi

LASTİK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, Alemdağ Mahallesi’nde bulunan bir lastik fabrikasında, bu sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın ortaya çıktı. Fabrikanın kapalı alanı 3 bin metrekare olup, hızla büyüyen alevlere müdahale etmek amacıyla iihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile ambulans gönderildi.

İTFAİYE EŞKİMLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Olayın gelişimini takip eden ekipler, yangının sebebini araştırmayı sürdürüyor. Yangının çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, olası tehlikelerin önüne geçilmeye çalışılıyor.