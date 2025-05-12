Çekmeköy’de Göçük: 2 İşçiden 1’i Öldü

İNŞAATTA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Reşadiye Mahallesi Esençile Sokak’taki inşaat alanında gerçekleşen kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bu olayın ardından toprak altında kalan iki işçiyi kurtarmak amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde işçilerden Cafer Tülek, yaralı olarak kurtarıldı. Tülek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi Yasin Tülek’in ise cansız bedenine ekiplerin çabaları sonucu ulaşıldı. Olay sonrasında Tülek’in cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

KAYMAKAM’DAN AÇIKLAMA

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Saat 13.30’da toprak kayması ihbarı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün talimatları doğrultusunda devletin bütün kurum ve kuruluşları tüm imkanlarıyla olay yerine intikal etti.” ifadesini kullandı. Çelik, işçilerden birinin yaralı olarak hastaneye gönderildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Diğer işçi için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunun da alındığını ifade eden Çelik, “Şu an olay tamamen adli makamlarımızın talimatları doğrultusunda devam edecek.” şeklinde konuştu.