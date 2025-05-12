Çekmeköy’de İnşaat Alanında Göçük: 1 İşçi Öldü

İNŞAATTA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Reşadiye Mahallesi Esençile Sokak’taki bir inşaat şantiyesindeki kanalizasyon çalışması sırasında göçük oldu. Olayın ardından jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda işçilerden biri, Cafer Tülek yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri, Tülek’e olay yerinde müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Ekipler, toprak altında kalan diğer işçi Yasin Tülek’in cansız bedenine ise ulaştı. Yasin Tülek’in cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.

KAYMAKAMIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik de olay yerine gelerek bilgi aldı. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 13.30’da toprak kayması ihbarı yapıldığını aktardı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün talimatları doğrultusunda devletin tüm kurumlarının olay yerine intikal ettiğini belirtti. İlk etapta işçilerden birinin yaralı olarak hastaneye gönderildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Çelik, “Diğer kardeşimizle ilgili de arama kurtarma çalışmalarının sonucunu hep birlikte gördük. Şu an olay tamamen adli makamlarımızın talimatları doğrultusunda devam edecek.” dedi.