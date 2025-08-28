Çekmeköy’de Kafede Saldırı! Tuncay Meriç Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede gerçekleşti. Kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırgan, olayın ardından hızla kaçarken, durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Tuncay Meriç’in başından vurularak ağır yaralandığını tespit etti. Meriç, acil olarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı zamanda olay yerinde inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, kaçan saldırgana ulaşmak için faaliyet başlattı.

OLAYI GÖRENLERİN AÇIKLAMALARI

Olayı görerek tanıklık eden Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım” ifadelerini kullandı.