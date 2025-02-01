Çekmeköy’de Lastik Deposunda Büyük Yangın

ÇEKMEKÖY’DE YANGIN BAŞLADI

Yangın, sabah saatlerinde Çekmeköy Havacılar Caddesi’nde yer alan bir lastik deposunda meydana geldi. Alevlerin hızla yayılması sonucu, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

YOĞUN DUMAN VE PATLAMA RİSKİ MEVCUT

Lastik malzemelerinin yanıcı yapısı nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasına yol açtı. Bu durum, bölgede patlama riski taşıdığı için güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar, olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yangının meydana geliş sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. İlk değerlendirmeler, yangının elektrik kontağından kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor. Olayla ilgili olarak, şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.