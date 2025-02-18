Celal Adan’dan Mecliste Bahçeli Manifestosu

TBMM TOPLANTISI VE BAŞKANVEKİLİ ADAN’IN AÇIKLAMALARI

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında bir araya geldi. Meclis Başkanvekili Adan, “Bahçeli Manifestosu” adını verdiği metni kurulu yönetirken kürsüden okudu. Adan, “Liderimizin siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikayesidir. Gazi Alparslanlardan Gazi Mustafa Kemallere uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancaktarı olmuştur. Bahçeli dürüst politikanın, tavizsiz duruşun, memleket için fedakârlığın ete kemiğe bürünmüş hâlidir” şeklinde konuştu. Adan, duygularını ifade ederek, “Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrinde ve yanında olacağız.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU VE TABURCU OLMA SÜRECİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat’ta Gebze’deki Anadolu Sağlık Merkezine, önceden planlanmış tetkikler ve genel kontrol için gitmişti. Daha önce değiştirilen kalp kapakçığında sorun tespit edilmesi üzerine bir operasyon geçirmişti. Kalp kapakçığı ikinci kez değiştirilmişti. Bahçeli, 14 Şubat’ta tedavi sürecinin ardından taburcu olarak Ankara’ya döndü. MHP’den yapılan açıklamada, doktorların vereceği karar doğrultusunda Bahçeli’nin mesaisine başlayacağı ifade edildi.