Çelik Borular Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sakarya’nın Hendek bölgesinde bir çelik boru fabrikasında, üretim hattında çalışan Hakan Ö., çelik borular ile duvar arasında sıkıştı. Durumun tespit edilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KURBANIN DURUMU

Ekipler, yaptıkları kontrolde Hakan Ö.’nün yaşamını yitirdiğini saptadı. Olayın ardından Hakan Ö.’nün cenazesi, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AİLEDEKİ TEPKİLER

Hastaneye gelen Hakan Ö.’nün yakınları, bu trajik haberle birlikte sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

