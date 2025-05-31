Çelik İthalatına Yüzde 50 Vergi Uygulandı

ÇELİK TARİFELERİNİN ARTIRILMASI

ABD Başkanı Trump, Pennsylvania’daki US Steel tesisinde çelik endüstrisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız.” ifadesini kullandı. Bu artışın, ABD’deki çelik endüstrisini daha güvence altına alacağını savundu. 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasıyla ilgili kararnameyi imzalayan Trump, belirttiği tarifelerin 12 Mart’ta yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

Trump, “Çelik endüstrisinin baş tacı” olarak gördüğü US Steel’in, çelik işçileri için hiçbir koruma olmadan yabancı şirketlere satılmasına asla izin vermeyeceğini vurguladı. US Steel’in, Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile olan ortaklık anlaşmasına işaret eden Trump, şirketin genel merkezinin Pittsburgh’da kalacağının bilgisini verdi. Nippon’u iyi bir teklif alana dek birçok defa reddettiğini kaydeden Trump, bu şirketin ABD’ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını belirtti. US Steel’i çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirerek “kurtardıklarını” ve böylelikle ABD’yi olumsuz etkilere karşı koruduklarını öne sürdü. Başkan Trump, çelik endüstrisine verilen önemin yalnızca bir itibar ve refah meselesi olmadığını, en başta bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

GELECEK HAFTA YÜKSELTİLECEK TARİFELER

Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini yabancı etkilerden ve haksız rekabete karşı daha fazla korumak amacıyla gelecek hafta artırılacağı bilgisi paylaşıldı.