Çelik: Özgür Özel’in Tutumu Siyasi Gaflet

CUMHURBAŞKANIMIZIN HASSASİYETİ SORGULANAMAZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sert bir şekilde karşılık verdi. Çelik, “Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış” ifadelerini kullandı. Özel’in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün etme planı hakkında Cumhurbaşkanı’nın sessiz kaldığını iddia etmesi üzerine konuşan Çelik, bu tutumu “tam bir siyasi gaflet” olarak tanımladı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN FİLİSTİN DAVASINA OLAN SÖZLERİ

Çelik, Cumhurbaşkanı’nın ulusal ve uluslararası platformlarda Filistin davasını savunma konusundaki kararlılığına dikkat çekti. “Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir” diyerek bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı’nın, onları “öz vatanını savunan kişiler” olarak nitelendirdiğini ve terörist olarak adlandıranlara karşı durduğunu belirtti.

Ömer Çelik, Özgür Özel’in tavırlarının çelişkili olduğunu vurguladı. Özel’in, İsrail’in şiddet eylemlerinin önemli olduğu zamanlarda Hamas’ı terörist ilan ettiğini ve daha sonra gelen tepkilerle “Hamas terör eylemleri yapıyor” şeklinde bir açıklama yaptığını ifade etti. Çelik, Cumhurbaşkanı’nın her zaman Filistinli kardeşlerimize destek verdiğini, Türkiye’nin ve insanlık vicdanının sözcüsü olduğunu söyledi. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı’nın samimiyetini sorgulamasının “siyasi dalalet” olduğunu belirtti.