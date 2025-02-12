Çelik’ten Dervişoğlu’na Yakışıksız Sözler Tepkisi

TEPKİ GÖSTERİLDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerine karşı çıktı. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri son derece yakışıksız ve çirkindir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir” ifadelerini kullandı.

SORGULAMAK AKIL DIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli iradeye bağlılığını sorgulamanın “akıl dışı bir yaklaşım” olduğunu belirten Çelik, Dervişoğlu’nun karanlık vesayetçi zihniyete karşı gereken sözleri söylemesi gerektiğine dikkat çekti. Çelik, “Milletimize ait her türlü değeri ‘Allah’tan korkmadan, milletten utanmadan’ çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde gerçekleşti” dedi. Milli iradeyi savunmanın Erdoğan ile özdeşleştiğini söyledi.

DEMOKRASİYE ZARAR VERİYOR

Çelik, Dervişoğlu’nun gerçek bir siyasi dil geliştirmek istiyorsa, “Allah’tan korkmadan, milletten utanmadan” ifadesini milli değerleri çiğneyenlere söylemesi gerektiğini de vurguladı. “Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir” dedi.