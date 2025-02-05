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Çelik’ten Özel’in Sözlerine Sert Eleştiri

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CHP GENEL BAŞKANI’NA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert bir tepki geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel’in kullandığı cümleleri ‘siyasi ahlak ve terbiye yoksunu’ olarak nitelendirdi.

CÜMLELERİNDEKİ AHLAK YETERSİZLİĞİ

Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Özel’in devlet adamlığına uygun olmayan birçok sözü bulunduğunu belirten Çelik, “Son olarak kullandığı cümleler siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanına “şiir bilmez” dediği için Özel’in bu sözlerini, kendi siyasi cehaletiyle izah edebileceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI’NA ÜST DÜZEY SAYGILI TAVIR

Çelik, Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi her türlü kan dökücü gruptan korumak için özveride bulunduğunu vurgulayarak, “Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir” ifadesinde bulundu. Çelik, Özgür Özel’in sözlerinin tarihi darbelere destek veren bir siyasi geçmişe göndermede bulunarak, bu söylemlerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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