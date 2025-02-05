Çelik’ten Trump’a: Filistin’e Sert Tepki

ABD YÖNETİMİNİN YAKLAŞIMINA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “ABD yönetimi tarafından dile getirilen “Filistinlilerin Gazze’yi terk etmesi” şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir.”

FİLİSTİN HALKINA DESTEK

Çelik, “Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız.” diyerek, Filistinlilerin haklarını savunma konusundaki kararlılıklarını ortaya koydu.