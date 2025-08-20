Ekonomi

Çelik Ve Alüminyum İçin Yeni Vergi

Bakanlık, yaptığı açıklamada çelik ve alüminyum kullanılarak üretilen ürünlere ilişkin güncelleme yaptığını bildirdi. Buna göre, makineler, ekipmanlar, vinçler, rüzgar türbin parçaları, taşıt parçaları ve mobilya iskeletleri gibi materyaller, çelik ve alüminyum türev ürünleri listesine dahil edildi.

Bu düzenleme ile 407 ürün kategorisindeki çelik ve alüminyum içeriğine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Ancak çelik ve alüminyum dışında kalan malzeme içerikleri, mevcut diğer tarifelere tabi olmaya devam edecek.

