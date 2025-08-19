Çelik Ve Alüminyum Ürünlere Gümrük Vergisi!

YENİ ÜRÜN KATEGORİLERİ BELİRLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, çelik veya alüminyum kullanılarak üretilmiş çeşitli ürünler, yeni belirlenen ürün kategorilerine dahil ediliyor. Bu kapsamda makineler, ekipmanlar, vinçler, rüzgar türbin parçaları, taşıt parçaları ve mobilya iskeletleri gibi ürünler çelik ve alüminyum türev ürünleri listesine alınıyor.

GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASI

Bu düzenlemeyle birlikte, toplamda 407 ürün kategorisindeki çelik ve alüminyum içeriğine yüzde 50 oranında bir gümrük vergisi uygulanacak. Bu değişiklik, çelik ve alüminyum dışında kalan malzeme içeriklerinin ise mevcut diğer tarifelere tabi olmaya devam etmesini sağlıyor.