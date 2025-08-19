Çelik Ve Alüminyum Ürünlere Gümrük Vergisi

ÜRÜN KATEGORİLERİNE YENİ DÜZENLEME

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, çelik ya da alüminyum malzemelerle üretilen makineler, ekipmanlar, vinçler, rüzgar türbini parçaları, taşıt parçaları ve mobilya iskeletleri gibi ürünler, çelik ve alüminyum türev ürünleri listesine ekleniyor.

GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI

Bu düzenleme ile birlikte, toplam 407 ürün kategorisindeki çelik ve alüminyum içeriklerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Çelik ve alüminyum dışında yer alan malzeme içerikleri ise daha önce belirlenen diğer tarifelere tabi olmaya devam ediyor.