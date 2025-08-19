Ekonomi

Çelik Ve Alüminyum Ürünlere Gümrük Vergisi

celik-ve-aluminyum-urunlere-gumruk-vergisi

ÜRÜN KATEGORİLERİNE YENİ DÜZENLEME

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, çelik ya da alüminyum malzemelerle üretilen makineler, ekipmanlar, vinçler, rüzgar türbini parçaları, taşıt parçaları ve mobilya iskeletleri gibi ürünler, çelik ve alüminyum türev ürünleri listesine ekleniyor.

GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI

Bu düzenleme ile birlikte, toplam 407 ürün kategorisindeki çelik ve alüminyum içeriklerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Çelik ve alüminyum dışında yer alan malzeme içerikleri ise daha önce belirlenen diğer tarifelere tabi olmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Diplomasi Trafiği Yoğunlaştı, Bakan Görüştü

Ukrayna Zirvesi sonrası Türkiye'nin diplomasi trafiği hız kazanırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın bakanlarıyla barış için destek mesajı verdi.
Gündem

Meteoroloji’den Uyarı: İstanbul’da Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji, İstanbul dahil 4 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Uzun bir süreden sonra İstanbul'da yağmurun yeniden etkili olacağı belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.