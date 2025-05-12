Çelik Yapı Dönemi Başladı

OSB BAŞKANI, DEPREME HAZIRLIK VURGUSU YAPIYOR

Ankara’da faaliyet gösteren OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sanayi bölgelerinin depreme hazırlıklı olmasının gereği üzerinde duruyor. Aydın, “Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” doğrultusunda, depremler nedeniyle afet riski taşıyan bölgelerde altyapı yatırımlarının artırılması öncelikli hale geliyor.

GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINMA PLANI

Bu çerçevede, deprem riski yüksek olan bölgelerde bulunan sanayi alanları güvenli bölgelere taşınacak. Ayrıca, yeni sanayi bölgeleri afetlere dayanıklı altyapı standartlarına uygun bir şekilde tasarlanacak. Mevcut sanayi bölgelerindeki yapısal dayanıklılığın artırılmasına yönelik güçlendirme çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

ÇELİĞİN AVANTAJLARI VE SANAYİDEKİ ROLÜ

OSTİM OSB Başkanı Aydın, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, sanayinin de bu afete hazırlıklı hale gelmesi gerektiğini belirtiyor. Aydın, “Bu kapsamda sanayi bölgelerinin mevcut yapılarının gözden geçirilmesi önem taşıyor. Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor. Çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz. Çeliğin pahalı olduğu düşünülüyor ancak bu malzeme daha ekonomik, sağlam ve sürdürülebilir. Çelik, beton gibi kaldırıp atabileceğiniz bir şey değil” şeklinde ifadelerde bulundu.