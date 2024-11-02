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“Cem Adrian’ın 20 Yıl Albümü”

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ALBÜMÜN TANITIMI

92 sanatçının, Adrian’ın son 20 yıla damgasını vuran eserlerini yorumladığı “Mücevher” albümü, tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşuyor. Bu albüm, geniş bir yelpazede sanatçıları bir araya getiriyor.

SANATÇILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ

Albüm, Ajda Pekkan, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Emel Sayın, Demet Akbağ, Ceza, Mustafa Alabora, Bülent Ortaçgil, Teoman, Okan Bayülgen, Demet Evgar, Mercan Dede, Emir Can İğrek, Mert Fırat, Selçuk Yöntem, Gaye Su Akyol, Selda Bağcan, Sagopa Kajmer gibi her nesilden önemli isimleri bünyesinde barındırıyor. Toplamda 80 şarkının bulunduğu bu albüm, sanatçılar arasındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

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