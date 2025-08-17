Cem Duman Gözaltına Alındı

CEVAHİR KONU İLE İLGİLİ OPERASYON

Cem Duman isimli bir avukatın, Selahattin Yılmaz liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün sabah yapılan operasyonda, Yılmaz ile birlikte hareket ettiği düşünülen toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Selahattin Yılmaz’ın MHP yönetimiyle olan ilişkisi de dikkatleri üzerine çekti.

GÖZALTINA ALINAN AVUKATLAR

Gözaltına alınan avukatlardan biri Cem Duman, diğeri ise Semra Ilık olarak tespit edildi. Son zamanlarda lüks yaşam tarzıyla ön plana çıkan Duman, özellikle altın kaplama makam odası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Duman, sosyal medyada Cumhurbaşkanı ile yakın ilişki içindeymiş gibi görünmeye çalışıyor ve Külliye’den kendisine hediye geldiğini iddia ediyordu.